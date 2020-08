Zwei Tote nach Feuer in Container

Experten der Spurensicherung untersuchen den Brandort. Priebe

Meckesheim.Beim Brand eines Wohncontainers für Obdachlose in Meckesheim (Rhein-Neckar-Kreis) sind zwei Menschen gestorben. Die Polizei identifizierte ein Brandopfer als den 59-jährigen Bewohner der Unterkunft. Der andere Tote sei ein 54-Jähriger, der in den vergangenen Wochen den älteren Mann ständig begleitet haben soll. Eine Obduktion der Leichen soll endgültige Klarheit bringen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten.

Die Ursache ist noch unklar. Hinweise auf Brandstiftung wie im September 2019 in Waibstadt, wo Jugendliche einen Brand gelegt und damit den Tod eines Mannes in einem Container verursacht hatten, gebe es bislang nicht. Das Feuer war am frühen Freitagmorgen ausgebrochen. Der Container hatte vollständig gebrannt.

Der Bürgermeister der Gemeinde, Maik Brandt, zeigte sich angesichts des „tragischen Ereignisses“ betroffen. Er sei um fünf Uhr von der Feuerwehr verständigt worden und daraufhin zum Brandort geeilt. „Das geht nicht spurlos an einem vorbei.“ Der Container mit zwei Wohnungen sei vor acht Jahren als Notunterkunft für Obdachlose errichtet und zuletzt permanent bewohnt worden. lsw

