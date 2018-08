Zwei Tote und zwei Schwerverletzte bei Unfall auf L 723

Wiesloch.Bei einem Unfall auf der L723 in Wiesloch sind am Samstagnachmittag zwei Menschen ums Leben gekommen, zwei weitere erlitten schwere Verletzungen. Wie die Polizei mitteilte, kam ein Cabriolet aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen.

Die Insassen des historischen Cabrios wurden tödlich verletzt. Die Fahrer der entgegenkommenden Fahrzeuge erlitten schwere Verletzungen. Nähere Angaben zur Art der Verletzungen konnte die Polizei am Abend noch nicht machen.

Die L723 war bis gegen 19.45 Uhr voll gesperrt. Die drei Fahrzeuge erlitten Totalschaden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen noch keine Angaben vor. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Ein Polizeihubschrauber machte Luftbilder.

Der Verkehrsunfallaufnahmedienst Heidelberg ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Mannheim unter der Telefonnummer 0621 174 0 zu melden. (pol/kris)