Zwei Verletzte bei Unfall auf B 3

Nußloch.Bei einem Verkehrsunfall auf der B 3 bei Nußloch sind am Montagmorgen zwei Personen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei geriet gegen 7.30 Uhr ein 18-jähriger Autofahrer aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit dem Fahrzeug eines 70-Jährigen. Beide Autofahrer wurden zur Untersuchung in eine Klinik gebracht; ihre Fahrzeuge sind Totalschaden und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 15 000 Euro.

Während der Unfallaufnahme, die bis kurz vor 10.30 Uhr dauerte, wurde die B 3 kurzfristig in beide Richtungen voll gesperrt. Der Verkehr wurde anschließend einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es bildete sich zeitweise ein längerer Rückstau in beide Richtungen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 30.11.2020