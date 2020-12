Zwei Verletzte: Waldhof verärgert über schlechten Trainingsplatz

Mannheim.Der SV Waldhof Mannheim ärgert sich vor dem Duell mit Tabellenführer 1. FC Saarbrücken über die Bedingungen auf dem eigenen Trainingsgelände. "Wir sind diese Woche zwei Mal auf die Schnauze gefallen", sagte Trainer Patrick Glöckner am Freitag. Weil der Übungsplatz in schlechtem Zustand ist, verletzten sich Hamza Saghiri (Bänderriss im Knöchel) und Marcel Seegert (Kapselverletzung), weil sie umknickten. Es ist unklar, ob sie dem Fußball-Drittligisten für die Partie gegen Saarbrücken am Samstag, 14 Uhr, zur Verfügung stehen werden.

Trotzdem blickt Glöckner dem Spiel optimistisch entgegen. "Wir freuen uns unwahrscheinlich, weil der Tabellenführer kommt. Es macht Spaß, sich gegen eine Mannschaft zu messen, die zurecht an der Spitze steht", sagte Glöckner, der mit dem SVW zuletzt vier Mal ohne Niederlage blieb.

