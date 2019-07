Zwei wertvolle Oldtimer komplett ausgebrannt

Der Fiat Abarth brannte im Pfälzerwald vollständig aus. © polizei

Sankt Martin/Rauenberg.Gleich zwei Mal sind am vergangenen Wochenende Oldtimer in der Region in Brand geraten. Die Polizei teilte mit, dass ein 50-Jähriger aus dem Raum Stuttgart am Samstagmittag mit seinem Fiat Abarth 1300 (Baujahr 1970) auf der Totenkopfstraße bei Sankt Martin unterwegs war, als er plötzlich ein Qualmen aus dem Motorraum bemerkte. Nur kurz nachdem er den Wagen abgestellt hatte, stand das Fahrzeug

...