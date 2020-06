Zweiradfahrer mehrfach beteiligt

Rhein-Neckar.Bei Verkehrsunfällen in der Region sind mehrere Zweiradfahrer verletzt worden. Vermutlich wegen unangepasster Geschwindigkeit ist ein Motorradfahrer am Sonntag um 9.55 Uhr in der Auffahrt von der B 9 auf die A 6 in Fahrtrichtung Mannheim mit der Leitplanke kollidiert und gestürzt. Dabei brach sich der 44-Jährige ein Bein. Wegen des Unfalls war die B 9 bis 10.30 Uhr gesperrt. Ein Autofahrer ignorierte laut Polizei aber die Sperrung und wollte daran vorbei auf die Autobahn fahren. Die Polizisten hielten ihn an. Ein Alkoholtest ergab 2,28 Promille. Seinen Führerschein hatte der 54-Jährige bereits vorher wegen Trunkenheit am Steuer abgeben müssen.

Schwer verletzt wurde am Freitag auch eine 54 Jahre alte Motorradfahrerin, die in Herxheim bei Landau links abbiegen wollte, ohne zu blinken. Eine nachfolgende Verkehrsteilnehmerin setzte zum Überholen an, was zum Zusammenstoß führte. Der Schaden beträgt 10 000 Euro.

Mit seinem Fahrrad stürzte ein 30-Jähriger am Freitag um 14.40 Uhr bei Otterstadt aufgrund hoher Geschwindigkeit in einer Kurve. Er kam mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus. In Frankenthal kollidierte am Montag nach Mitternacht ein Ehepaar mit seinen Pedelecs. Beide trugen keinen Helm. Die 46-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen.

Zwischen Harthausen und Dudenhofen kam es am Samstag, 19.30 Uhr zum Unfall zwischen einem 20-jährigen Autofahrer und einem 68-jährigen Motorradfahrer. Der Autofahrer übersah das Zweirad beim Abbiegen. Der Biker wich auf die Grünfläche aus und stürzte schwer.

Ein 20-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrads geriet am Sonntagmittag bei Heddesbach aufgrund eines Fahrfehlers in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und stieß mit einem 50-jährigen Motorradfahrer zusammen. Der Mann verletzte sich schwer, der Verursacher leicht.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 02.06.2020