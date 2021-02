Zweite Impfstraße ab Montag

Ludwigshafen..Das Impfzentrum im Walzmühle-Center wird ab Montag, 15. Februar, eine zweite Impfstraße eröffnen, kündigte die Impfkoordinatorin Ramona List am Donnerstag an. „Wir bekommen 600 Impfdosen der Firma Astrazeneca, die ab nächster Woche verimpft werden.“ Das Vakzin dieses Herstellers werde an Menschen im Alter von 18 bis 65 Jahren verabreicht. Die Termine werden über die landesweite Hotline vergeben. Im Ludwigshafener Impfzentrum erhielten bislang 2200 Menschen eine Erstimpfung. Bis Ende dieser Woche werden 1800 bereits zum zweiten Mal geimpft sein, so List.

