Zwischen Belustigung und Unverständnis: Reaktionen auf die Schweige-Empfehlung der RNV

Rhein-Neckar.Auf Twitter veröffentlichte das „#rnvRacingTeam“ – so der offizielle Name des Accounts der Rhein-Neckar-Verkehrsbetriebe (RNV) – am Montag ein Bild von einem Comic-Männchen. Dazu schrieben sie: „Das ist unser ,Ernst' und der sagt: Wenischer Babble macht ach wenischer dicki Luft, mähnt ach moi Fraa!“ was sie wie folgt übersetzen: „Weniger schwätzen macht weniger ansteckende Atemluft, sagt sogar meine Frau.“

Doch was wohl als lustiger Ratschlag gemeint war, sorgt auf der Facebookseite des „Mannheimer Morgen“ zwar bei manchen für Belustigung, bei vielen stößt es jedoch auf wenig Verständnis oder gar Gegenliebe.

„Humoristischer Appell... zum Lachen is‘ des nimmer“

Erbost schreibt etwa Leserin Elke Sturm: „Bin ich froh, dass ich auf sowas nicht angewiesen bin. Mir von Möchtegern Typen, den Mund verbieten zu lassen. Nein Danke!!!“ Und Claudia Reffert meint: „Also er möchte ein Sprechverbot, aber sonst geht's ihm gut, vielleicht wäre es nützlich wenn er als erstes Mal den Mund halten würde“. Sarah Eb meint: „Humoristischer Appell... zum Lachen is‘ des nimmer. Dann fahr ich zehnmal lieber mit dem Rad. Vor ein paar Wochen hat kein Hahn danach gekräht wie überfüllt die Bahn teilweise war.“

Eine „bodenlose Frechheit“ findet das Stefan Gerber. „Wir bezahlen so viel für die Tickets und dann soll man noch wie in einem Kloster schweigen.“ Darauf antwortet ihm jedoch Günter Leischner: „Ich wusste nicht, dass man mit dem Erwerb eines Fahrscheines das Recht erwirbt, andere Fahrgäste durch sein Geschwätz zu belästigen.“

Nutzerin Claudia Tokouzi wittert dagegen einen nicht ganz gelungenen Scherz. Sie schreibt: „Der erste April ist doch erst noch“ in Kombination mit einem zweifelnden Emoji. Deutlich freudiger reagiert Ursula Keteljuric auf den Tweet. „Das finde ich mal okay. Die, wo die ganze Zeit Selbstgespräche führen mit ihrem Handy, das stört sowieso und dann haben manche die Maske nur halb an.“

„Noise cancelling Kopfhörer hassen diesen Trick“

Doch es gibt auch Leser, die den Beitrag gelungen finden. So schreibt etwa Andi Goldberger: „Noise cancelling Kopfhörer hassen diesen Trick“. Und Manuela Fuchs fragt scherzhaft: „Was wollen die denn machen? Leute einstellen, die in der Bahn auf und ab laufen und wie eine alte Bibliothekarin bei jedem der was sagt ,PSSSSST' sagen“?

Susanne Kempf fühlt sich an die RNV-Kollegen aus Berlin erinnert: „[Ich] wollte gerade sagen, dass die BVG ja ähnlich unkonventionell/kreativ ist“, sie schließt jedoch mit dem Halbsatz: „Aber diese ganzen Hater hier verderben einem echt die Laune“.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.01.2021