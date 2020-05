Zwölf Jahre Haft nach Haßlocher Bluttat

Frankenthal.Das Landgericht Frankenthal hat einen 55-Jährigen nach 24 Verhandlungstagen wegen Totschlags, Unterschlagung und unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln zu zwölf Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Das teilte das Landgericht am Mittwoch mit.

Die Kammer sah es nach einer Beweisaufnahme mit 32 Zeugen und drei Sachverständigen als erwiesen an, dass der 55-jährige Angeklagte seinen Bekannten aus Haßloch getötet hat. Nicht nachweisen ließ sich nach Ansicht des Schwurgerichts unter dem Vorsitz von Alexander Schräder der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, dass der Angeklagte das Opfer aus Habgier getötet habe. Dies wäre die Voraussetzung für eine Verurteilung wegen Mordes gewesen.

Lebenslang gefordert

So hatte die Staatsanwaltschaft wegen Mordes eine lebenslange Haftstrafe gefordert. Die Verteidigung wollte in dem Indizienprozess dagegen einen Freispruch erreichen. In seinem Schlusswort hatte der Angeklagte betont, dass er nichts mit dem Verbrechen zu tun hat.

Für die Richter war es denkbar, dass der Angeklagte erst nach der Tat spontan den Entschluss gefasst hat, dem Pfälzer Methadontabletten und Geld zu entwenden. Das Opfer war nach 15 Schlägen auf den Kopf gestorben. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. sin

