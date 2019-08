Zwölfjährige mischt Surfszene auf

Waldsee.Sie ist erst zwölf Jahre alt, geht in die siebte Klasse und surft schon auf internationalem Niveau: Celine Dornick aus dem pfälzischen Waldsee ist eine der talentiertesten Nachwuchssurferinnen in Deutschland. Angefangen hat alles vor rund zwei Jahren; im Sommer 2017. „Wir waren für ein Wochenende in der Therme in Erding und dann wollte mein Papa in der Jochen Schweizer Arena vorbeifahren“,

