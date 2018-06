Anzeige

Worms.In diesem Jahr ist Worms in aller Munde. Der Rheinland-Pfalz-Tag im Juni und die Veranstaltungen zu 1000 Jahre Wormser Dom bringen das Außergewöhnliche in Erinnerung, zum Beispiel dass Worms der deutsche Vertreter im Arbeitskreis der ältesten Städte Europas ist. In jedem Fall ist die Stadt einen Ausflug wert. Inhaber der MORGENCARD PREMIUM können die Stadtführung vergünstigt genießen.

Der Wormser Dom, ein herausragendes Werk der romanischen Baukunst, ist steinernes Zeugnis europäischer Architekturgeschichte. Er stand viele Jahrhunderte im Spannungsfeld zwischen Reichs- und Kirchengeschichte und ist dadurch ein europäisches Kulturdenkmal. An seiner Weihe 1018 nahm Kaiser Heinrich II. teil, im Jahre 1122 wurde der Investiturstreit zwischen dem Kaiser und Papst mit dem Wormser Konkordat beigelegt.

Worms ist einer der wichtigsten Schauplätze des um 1200 niedergeschriebenen Nibelungenliedes. Wo war der Streit der beiden Königinnen Krimhild und Brundhild? Der Stadtführer weiß die Antwort.