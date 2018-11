1250 Jahre Hockenheim – limitierte Sonderprägung

Hockenheim.Das Jahr 2019 wird ein ganz besonderes für Hockenheim. Vor 1250 Jahren wurde die heutige Stadt zum ersten Mal im Lorscher Codex erwähnt. Der Lorscher Codex ist ein Urkundenbuch aus dem Kloster Lorsch. Damalige Bezeichnung war noch Ochinheim, was sich später zu Hockenheim entwickelte.

Ein Highlight in dem Jubiläumsjahr ist die Sonderprägung einer Medaille, die in Zusammenarbeit mit der Schwetzinger Zeitung und der EuroMint GmbH entstanden ist. Die Medaille hat einen Durchmesser von 30 Millimeter und ist 8,5 Gramm schwer. Die Prägung erscheint in zwei Varianten, wobei MORGENCARD PREMIUM-Inhaber einen extra Rabatt erhalten. Die Feinsilber Version kostet 69 Euro und für die Inhaber der MORGENCARD PREMIUM nur 59 Euro. Die 999.9er Feingold Version wird 1049 Euro kosten und für die MORGENCARD PREMIUM-Inhaber nur 899 Euro. Zudem wird die Prägung für jeden Kunden einzeln angefertigt.

Die Rückseite der Medaille ziert das Wappen der Stadt Hockenheim. Im oberen Teil ist ein gekrönter Löwe und der untere Teil zeigt zwei gekreuzte Lanzen. Die Vorderseite ist eine Collage aus einigen der wichtigsten Symbole der Stadt Hockenheim. In der linken Ecke befindet sich das Jubiläumslogo. In der rechten Ecke ist der Wasserturm zu sehen. Dies ist eines der Wahrzeichen von Hockenheim und ein beliebter Ort zum Heiraten.

Stadt repräsentieren

In der Mitte des exklusiven Stadttalers befindet sich ein Tabakblatt. Im 17. Jahrhundert brachten französische Truppen den Tabak in die Region. Ab 1860 begann dann die Zigarrenindustrie Hockenheim und die umliegende Region zu prägen. Die untere Hälfte gehört dem Rennsport. Drei rasende Formel 1 Autos sind dort abgebildet und stehen für den gesamten Rennsport, der mit vielen verschiedenen Rennen am Hockenheimring vertreten ist. Gerade der Hockenheimring steht heutzutage für die Stadt Hockenheim und verleiht der Region internationalen Ruhm.

Zu kaufen gibt es die exklusive Medaille im Museum des Hockenheimrings, in der Geschäftsstelle des HMV-Hockenheimer Marketingvereins, im Kartenvorverkauf der Stadthalle Hockenheim, im Kundenforum des Mannheimer Morgen und der Schwetzinger Zeitung sowie online unter www.schwetzinger- zeitung.de/lesershop. Die exklusive Goldmedaille ist im Kundenforum des Mannheimer Morgen sowie bei der Schwetzinger Zeitung bestellbar. red

Exklusiver Rabatt Limitierte Sonderprägung zum 1250. Stadtjubiläum Hockenheims inkl. Rahmenetui und Zertifikat MORGENCARD PREMIUM-Inhaber erhalten den Silbertaler für 59 Euro anstatt für 69 Euro, den Goldtaler für 899 Euro anstatt 1049 Euro.

