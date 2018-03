200 Jahre unter einem Dach

Anzeige

Stuttgart.Das Haus der Geschichte Baden-Württemberg ist das bislang bundesweit Einzige seiner Art. Es zeichnet die Landesgeschichte der vergangenen gut 200 Jahre nach und stellt stets den gesamtgeschichtlichen Zusammenhang her. Ziel ist es, den Südwesten in all seinen Facetten abzubilden. Die Teilnehmer der MORGENTOUR am Dienstag, 24. April, können sich vom Gelingen dieses Vorhabens überzeugen.

Geburtsstunde des Hauses der Geschichte ist das Jahr 1987. Damals begann ein Arbeitsstab der Landesregierung, das Konzept für ein Landesmuseum zu entwickeln. 1992 präsentierte dieses seine erste Ausstellung. Das Museum arbeitete zunächst dezentral. Seit 2002 zeigt es im Neubau an der Konrad-Adenauer-Straße in Stuttgart seine Dauerausstellung auf 2 100 Quadratmetern sowie regelmäßig Sonderschauen in einem 500 Quadratmeter großen Wechselausstellungsraum.

Seit der Premiere im Jahr 1992 hat das Haus der Geschichte mehr als 50 Ausstellungen auf die Beine gestellt, darunter mehrere Große Landesausstellungen. Ein besonders wichtiges Merkmal für die Ausstellungen des Hauses der Geschichte ist, dass nur originale und authentische Objekte ausgestellt werden.