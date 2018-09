21 Jahre Chrysanthema in Lahr

Lahr.Die „Chrysanthema“ lädt jedes Jahr im Spätherbst zu einem Blumen- und Kulturfestival voll blühender Fantasie und vielfältiger Begegnungen in den Schwarzwald ein. In diesem Jahr findet die „Chrysanthema“ zum insgesamt 21. Mal, in der Zeit vom 20. Oktober bis 11. November, statt. Die Teilnehmer dieser MORGENTOUR können die bunte Blütenpracht in Lahr am Mittwoch, 7. November, gemeinsam erleben und sich von ihr verzaubern lassen.

10 000 Chrysanthemen lassen die Stadt im Schwarzwald in üppiger Farbenpracht leuchten. Umrahmt wird das Festival von einem bunten Veranstaltungsprogramm und regionalen Produkten mit und aus Chrysanthemen. Am 7. November wird auf der Chrysanthemenbühne mit Speisechrysanthemen gekocht, das fertige Gericht kann anschließend probiert werden.

Lahrer Gärtner zaubern etwas Einzigartiges in Europa. Mit hohem gärtnerischen Sachverstand setzen sie die Chrysantheme auf unnachahmliche Weise in Szene: Zarte und filigrane Spinnenchrysanthemen wechseln sich ab mit üppigen, bis zu zwei Meter langen Kaskaden, wuchtigen Chrysanthemen-Büschen und ausladend aufgetürmten Chrysanthemen-Pyramiden. Auf einem Rundweg durch die historische Innenstadt erleben Gäste die Chrysantheme in unterschiedlichster Form – faszinierende Blumenbeete, künstlerischer Blumenwagen und üppigen Häuserschmuck mit ausgefallenen Kaskadenchrysanthemen. Ein Großteil der Chrysanthemen-Produkte wird in Lahr und der Region hergestellt.

Die gastronomischen Stände bieten leckere Produkte aus regionaler Herkunft an. Ein jährlich wechselndes Motto verspricht immer wieder aufs Neue so manche Überraschung in Form kreativer Blütenfiguren und farbenprächtiger Blumenarrangements, die die Gäste aufs neue zum Staunen bringen. In diesem Jahr lautet das Motto „Wächst.Lebt.Bewegt“. red

Ablauf:

8.30 Uhr: Abfahrt in Mannheim-Dudenstraße

11 Uhr: Informative Stadtführung durch den historischen Stadtkern

12.15 Uhr: Zeit zur freien Verfügung

16 Uhr: Rückfahrt nach Mannheim

18 Uhr: Ankunft in Mannheim- Dudenstraße Mittwoch, 7. November 45 Euro

Mit MORGENCARD PREMIUM:

36 Euro

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.09.2018