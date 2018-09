50 Jahre Jethro Tull

MANNHEIM.Ein halbes Jahrhundert – ihr 50-jähriges musikalisches Schaffen lassen Jethro Tull by Ian Anderson am Dienstag, 20. November im Mannheimer Rosengarten Revue passieren. Kein Wunder, dass das Konzert dann einer imposanten Werkschau gleicht. Diese beginnt mit dem Debüt „This Was“ (1968) und reicht über die Alben „Stand Up“, „Benefit“, „Aqualung“, „Thick As A Brick“, „Too Old To Rock And Roll: Too Young To Die!“, „Songs From The Wood“, „Heavy Horses“ bis „Crest Of A Knave“ plus einem Auszug aus „Thick As Brick 2“ (2012).

„Normalerweise habe ich es ja nicht so mit Geburtstagsfeiern“, erklärte Anderson, „aber zu diesem besonderen Anlass will ich ausnahmsweise über meinen Schatten springen. Die Erinnerung an das, was wir in unserer Frühzeit an Repertoire auf die Beine gestellt haben, ist ein Schatz, dessen ich mir einschließlich all der damit verbundenen Erinnerungen sehr wohl bewusst bin. Deshalb freue ich mich gemeinsam mit meiner Band, zu einem nostalgischen Abend mit vielfältiger Musik einzuladen. Das Konzert wird ein Spiegelbild meiner Art des Komponierens sein, die sich in ständiger Veränderung befindet.“

Jethro Tull 20. November 2018, 20 Uhr Rosengarten, Mannheim red

