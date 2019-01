Mannheim.Sie haben innerhalb von zehn Jahren Musikgeschichte geschrieben. Hits wie „Waterloo“, „Mamma Mia“ und „Dancing Queen“ verbinden ganze Generationen. Die Rede ist von der wohl bekanntesten schwedischen Band der letzten Jahrzehnte, ABBA. Mit Glitzer, Plateauschuhen und zeitlosen, unvergesslichen Melodien wurden sie weltweit zu Pop-Legenden. Am 9. März ist das Publikum in der Mannheimer SAP Arena im ABBA-Fieber. „ABBAMANIA THE SHOW“ nimmt die Zuschauer mit auf eine Zeitreise in die schillernde Pop-Ära der 70er-Jahre.

Die Show zelebriert die größten Hits der schwedischen Pop-Ikonen auf authentische und detailverliebte Weise in mitreißenden Performances. Das ganz besondere ABBA-Feeling lebt so richtig auf, wenn Originalmusiker und Saxophonist Ulf Andersson den Hit „I do I do I do I do“ schmettert und die Stimmen der Sängerinnen so verblüffend ähnlich zu den Originalen klingen.

Mit über 30 Musikern, darunter die zehnköpfige Band Waterloo und das renommierte London Symphonic Rock Orchestra, ist die Tribute-Show die größte Produktion, die europa- und weltweit auf Tournee geht und schon über eine Million Besucher mit den Hits der Kultband begeistert hat. red

8 Euro Rabatt für PK 1 bis 3

ABBAMANIA THE SHOW

9. März, 20 Uhr

SAP Arena, Mannheim

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.01.2019