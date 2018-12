Abtauchen in vergangene Zeiten

© TOBIAS SCHWERDT

Mannheim.Wie vornehme und arme Kinder einst lebten, erfahren die Kinder bei der Führung „Man ist, was man isst“. Süße Sahne und Honig oder trocken Brot und Wassersuppe, reicher oder armer Leute Kind: Ganz verschieden konnte ein Kinderleben im 18. Jahrhundert aussehen. Beim Gang durch die Räume des Schlosses hören die Kinder am 27. Dezember Geschichten über Leben und Erziehung der drei Prinzessinnen. Und am Schluss kann man sein Wissen in einem Quiz testen.

Bei der Führung „Aschenputtel lädt zum Märchenball“ erleben die Kinder am 29. Dezember das barocke Schloss. Zuerst basteln sie Masken mit funkelnden Steinen und Federn, dann geht es ins Schloss. Sie erfahren einiges über Kleider im Barock, dürfen sich verkleiden und erleben die prächtigen fürstlichen Räume. Wer mag, übt einen höfischen Gruß oder lernt Tanzschritte – und fertig ist die Prinzen- und Prinzessinnenausbildung . red 1,50 Euro Rabatt auf verschiedene Kinderführungen Man ist, was man isst 27. Dezember 2018,14.30 Uhr Aschenputtel lädt zum Maskenball 29. Dezember 2018, 14.30 Uhr Schloss, Mannheim Anmeldung erforderlich unter Telefon: 06221/65 88 80

