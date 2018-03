Abwechslungsreiche Bläserphilharmonie

Anzeige

Mannheim.Ob verspielt wie Ernst Tochs „Spiel“ für Blasorchester, zart wie Anton Bruckners „Os Justi“, funkig wie Thomas Doss’ „Spotlights“, oder klanggewaltig wie Karel Husas „Music for Prague 1968“ – das diesjährige Programm des Rosengartenkonzerts spiegelt die verschiedensten Facetten der Musik aus Osteuropa wider.

Das Konzert am 18. März im Rosengarten Mannheim hat für jeden Geschmack etwas zu bieten. In Thomas Doss’ Werk „Spotlights“ für Saxophonquartett und Sinfonisches Blasorchester begleitet die Mannheimer Bläserphilharmonie darüber hinaus das Ausnahmeensemble „Tetraphonics“ um Steffen Hass, Elmar Frey, Volker Ax und Noah Bedrin durch rasante und virtuose Sechzehntelkaskaden.

In völligem Gegensatz zu den vielen verspielten Stücken des Programms steht Karel Husas klanggewaltige Komposition „Music for Prague 1968“, die den Zuhörer mitnimmt in eines der tragischsten Kapitel der Geschichte Prags. red