Abwechslungsreiches Kulturprogramm

Mannheim.Über fünfeinhalb Monate war es viel zu still im Capitol. Jetzt geht es endlich wieder los. Im September und Oktober hat das Haus in der Waldhofstraße einen „Capitol-macht-Mut-Spielplan“ aufgelegt und geht mit diesem und einem veränderten Saalplan, der die Mindestabstände garantiert, in die neue Spielzeit. Am 5. September kann man bei Queen intim die Musik von Queen mit kleiner Band bestehend aus Piano, Drums und Bass erleben. Mit Marion La Marché, Sascha Kleinophorst und Sascha Lien als Sänger darf man sich auf ganz spezielle Klangerlebnisse freuen.

Bei Comedy Compact am 19. September erwartet das Publikum viele Comedians und eine Menge Witz mit Abstand. Mit dabei: Denis Matus, Amir Shabazz, Duo Weibswild, Halid Rizvanovic, Melanie Gerland und Tim Poschmann. Comedy findet sich auf dem Spielplan immer wieder, so kommt am 30. September auch Falk Schug ins Capitol. Mit Mauerspringer holen die Kreativen des Hauses fünf Jahrzehnte deutsche Songs ins Capitol. Am Tag der deutschen Einheit, 3. Oktober, feiert das Capitol-Ensemble die Songs von Herbert Grönemeyer, Marius Müller-Westernhagen, Rio Reiser, Heinz Rudolf Kunze, BAP, Udo Lindenberg, Peter Fox, Nina Hagen, Die Fantastischen Vier – eine deutsch-musikalische Gesamtschau.

„Guitarize the world“ heißt es bei Deutschlands angesagtestem Gitarren-Export, Jan Pascal und Alexander Kilian, besser bekannt unter ihrem Bandnamen „Café del Mundo“. Zusammen mit den beiden Mannheimer Flamenco-Tänzerinnen Azucena Rubio und Mercedes Pizarro haben sie am 18. Oktober für ihr Heimspiel ein mitreißendes Cross-over-Programm zusammengestellt.

Was wäre, wenn Friedrich Trump, der Großvater des US-Präsidenten, damals nach Kallstadt zurückgedurft hätte? Dann wäre sein Enkel Donald nur ein Pfälzer Großmaul – das beweist der aus Schifferstadt stammende Autor, Schauspieler und Regisseur Alexis Bug in seinem Stück „Kallstadter Saukerl“ am 30. Oktober. red 10 % Rabatt Queen intim, 5. September, 20 Uhr Comedy Compact 19. September, 20 Uhr Falk Schug, 30. September, 20 Uhr Mauerspringer, 3. Oktober, 20 Uhr Café del Mundo 18. Oktober, 20 Uhr Kallstadter Saukerl, 30. Oktober, 20 Uhr Capitol, Mannheim

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.08.2020