Action und Spaß im Holiday Park

Anzeige

Haßloch.Der Holiday Park in Haßloch ist das ideale Ziel für einen perfekten Oster-Ausflug. Sensationelle Attraktionen und einzigartige Shows bieten Action, Spaß und Faszination für große und kleine Gäste. Ob abenteuerliche Wasserattraktionen, fantasievolle Themenbereiche, rasante Achterbahnen oder die neue Wasserski-Stuntshow „Crazy Holidays“ – Spaß für alle ist garantiert.

Abenteuer und Spaß für die Kleineren

Kleine Gäste sind herzlich willkommen im fantasievoll thematisierten Majaland. Dort können sie Bauchkribbeln im Blumenturm, in Majas Blütensplash oder im Schmetterlingsflug erleben. Doch das ist nicht alles: Im Wellenflug geht es rund und in den Fischerbooten, die mitten im neuen Themenbereich „The Beach“ liegen, werden die Kleinen zu starken Kapitänen. Wer weiß, vielleicht treffen die Kids auch ihre Lieblings-Helden beim Meet and Greet, wie zum Beispiel Wickie, Heidi oder Biene Maja.

Action und Thrill für Teens

Für alle, die Herausforderungen lieben und einen extra Kick aus Action und Geschwindigkeit suchen, ist bigFM-Expedition GeForce ein Muss. Diese international preisgekrönte Riesenachterbahn bietet sieben Airtimes und Höchstgeschwindigkeiten von 120 Kilometer pro Stunde. Wem das noch nicht an Nervenkitzel reicht, der kann das Gefühl der vollständigen Schwerelosigkeit im mysteriösen Anubis Free Fall Tower erleben – wer traut sich die Augen zu öffnen um die atemberaubende Aussicht zu genießen? Oder man testet mal den Sky Scream, den einzigartigen 55 Meter hohen Katapultcoaster, der in kürzester Zeit auf 100 Kilometer pro Stunde beschleunigt und für echtes Gänsehaut-Feeling sorgt.