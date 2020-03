Alex Christensen: „Classical 90s Dance”

Mannheim.Gute Nachrichten für alle Freunde von Dance-Popsongs, klassischer Musik und den 90er Jahren: Pop-Visionär Alex Christensen und das Berlin Orchestra sind mit ihrem sehr erfolgreichen Musik-Projekt „Classical 90s Dance“ am 6. Mai im Rosengarten in Mannheim zu Gast. Zusammen mit ausgewählten Sängern und dem ein oder anderen Überraschungsgast werden sie die Perlen ihrer veröffentlichten Songs live präsentieren. Als Ideen- und Taktgeber seines Projekts, wird Alex Christensen erstmals hinter seiner DJ-Kanzel ein Orchester positionieren. Damit die Wartezeit etwas verkürzt wird, ist Ende vergangenen Jahres sein bereits drittes Album aus der „Classical 90s Dance“-Reihe erschienen. Seine Idee, Melodien und Harmonien von Dance-Hits der 90er-Jahre mit dem Klangkörper eines Orchesters neu und zeitlos zu beleuchten, schlug ein – nicht nur in den Charts, sondern auch im kollektiven Pop-Gedächtnis. Schnell und beachtlich nachhaltig.

Da soll nochmal jemand behaupten, im Pop sei alles bereits gesagt. Mit „Classical 90s Dance“ ist es Alex Christensen gelungen, ein gänzlich neues Musikprojekt im deutschen Musikmarkt zu platzieren. Auch die Besonderheit, dass er nicht mehr allein hinter seiner DJ-Kanzel steht, sondern von einem Orchester unterstützt wird, war für ihn ein Wahnsinnsgefühl. red

10 Euro für PK1 bis PK3 Alex Christensen 6. Mai, 20 Uhr Rosengarten, Mannheim

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.03.2020