Alice’s „Viaggio in Italia“

Mannheim.Wer kennt ihn nicht, den Megahit „Per Elisa“, mit dem Alice den Sieg beim Festival di Sanremo 1981 errang und der für sie den Einstieg in eine europaweite Karriere bedeutete? Bis heute hat die Künstlerin 22 Alben veröffentlicht und viele internationale Ehrungen erhalten. Nun kehrt Alice, eine der interessantesten und beeindruckendsten Künstlerinnen Italiens, nach Mannheim zurück. Am 3. Oktober präsentiert die Singer-Songwriterin mit der unverwechselbaren Stimme ihr Programm „Viaggio in Italia“ im Rosengarten. Mit der Tour ehrt sie die großen Namen der italienischen „cantautori“ – sie singt Franco Battiato, Lucio Dalla, Fabrizio De Andrè, Francesco De Gregori, Giorgio Gaber, Giuni Russo und natürlich ihre eigenen Hits.

Auf der Bühne wird sie Carlo Guaitoli (Klavier und Keybords) sowie Antonello D’Urso (akustische und E-Gitarren als auch Programming) begleitet– ein reduziertes und fein abgestimmtes Ensemble, welches die Stimme von Alice in den Mittelpunkt stellt und so die gesamte Bandbreite ihres Interpretationsvermögens zur Geltung bringt. Die Künstlerin singt die Lieder nicht, sie lebt sie. Und ihre warme, klare und zugleich kraftvolle Stimme hat über die Jahre noch an Ausdrucksvermögen gewonnen, Alice selbst hat nichts an Ausstrahlungskraft verloren. red 10 % Rabatt Alice 3. Oktober, 20 Uhr Rosengarten, Mannheim

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.06.2019