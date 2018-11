„Alles Mega“ bei Rüdiger Hoffmann

Weinheim.„Gottvater der deutschen Comedy“ – so würde sich der bescheidene Rüdiger Hoffmann natürlich niemals selbst bezeichnen. Aber es nützt ja nichts: Man muss der Wahrheit ins Auge sehen. Denn der Paderborner ist die Verkörperung der auffallenden Unaufgeregtheit, gepaart mit emotionaler Selbstbeherrschung. In seinem inzwischen 13. Comedy Live-Programm „Alles Mega“ richtet Hoffmann diesmal seinen Blick auf die großen Fragen des Alltags. Das Publikum am 21. März 2019 erwartet in der Stadthalle Weinheim ein Soloprogramm, gespickt mit skurril-schrägen Alltagssituationen, die er bis aufs Letzte messerscharf pointiert. Rüdiger Hoffmann überzeugt in seinem neuen Programm mit Kreativität, Charme und unnachahmlichem Wortwitz.

Auch mit musikalisch-komödian-tischen Einlagen nimmt er das Publikum mit in seine fantasiereiche Gedankenwelt und garantiert damit die volle Beanspruchung der Lachmuskeln. Die Zuschauer können sich auf Feuerwerke aus zündenden Pointen und Gags freuen. „Alles Mega“ eben. red 10 % Rabatt Rüdiger Hoffmann 21. März 2019, 20 Uhr Stadthalle Weinheim

