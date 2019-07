Als VIP-Gast zu SWR Sport

Mannheim.Wie entsteht eine Sportsendung? Welcher technische Aufwand steckt hinter einer Livesendung und wie bereiten sich die Moderatoren vor? Antwort auf diese und viele weitere Fragen erhält der MORGENCARD PREMIUM-Gewinner des SWR VIP-Pakets für Sportfans. Und das Beste daran: Er darf drei Sportfreunde mit ins Stuttgarter Funkhaus nehmen.

Los geht das VIP-Programm am Sonntag, 28. Juli, um 18.30 Uhr mit einer exklusiven Führung durch die SWR-Sportredaktion. Gezeigt werden unter anderem auch Filmschnitt, Regie und Maske. Beim anschließenden Besuch im SWR1-Sendezentrum heißt es Studioluft schnuppern und dem Moderator bei seiner Arbeit über die Schulter schauen. Danach geht es zur Sendungsprobe von „SWR Sport“ inklusive Meet and Greet mit dem Moderator des Abends. Mit so vielen Vorkenntnissen macht die anschließende Livesendung ab 21.45 Uhr noch mehr Spaß. Zudem haben der Gewinner und seine Gäste die Möglichkeit, Erinnerungsfotos mit dem Moderator des Abends in der Sendungskulisse zu machen und sie sind von ihrem Platz im Sendestudio auch im Fernsehen zu sehen. red Verlosung VIP-Ticket mit Meet and Greet und Liveerlebnis SWR Sport 28. Juli, 18.30 Uhr Funkhaus, Stuttgart Einsendeschluss: 16. Juli Stichwort: SWR Sport

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.07.2019