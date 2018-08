Alte Druckerei – Spaß pur

Anzeige

Weinheim.Als neuer Partner der MORGENCARD PREMIUM gewährt die Alte Druckerei generell 10 % Rabatt auf alle Veranstaltungen. Am 22. September ist Kay Ray zu Gast in Weinheim. In seinem Programm „Wonach sieht’s denn aus?!?“ teilt er nach allen Seiten aus, ohne Rücksicht auf Verluste und Zeitgeistbefindlichkeiten, ohne Angst vor Nazikeulenschwingern oder Applaus von der falschen Seite.

Ausbilder Schmidt stellt dem Publikum am 30. September seine Werte vor: Disziplin, Pünktlichkeit und die Lizenz zum Anbrüllen. Da hat „Die Lusche im Mann“ einen schweren Stand. Weltweit hat das Luschen-Virus zugeschlagen. Die Männer verweichlichen zusehends. Dies weis man spätestens seit der „Männergrippe“. Ausbilder Schmidt gibt in seinem neuem Comedy Programm auf humorvolle Art und Weise viele Tipps, Anregungen und Lebensweisheiten. Und er verrät, wo die Lusche in ihm steckt und wie er sich selber entluscht hat.

Nach langer Verbannung ins St.-Josefs-Stift sind Herta und Berta, die VIP-Omas, endlich wieder auf freiem Fuß und am 26. Oktober auch in Weinheim. Wenn sie sich in der Schönheitsklinik einmieten oder sich am Sonnendeck der MS Mumienschlepper über die Passagiere auslassen, ist eines gewiss: Sie sagen was andere nur denken und nehmen sich und das Leben auf die Schippe.