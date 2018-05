Altensteig die Flößerstadt

Anzeige

An der nach altem Vorbild wieder aufgebauten Monhardter Wasserstube finden für Jung und Alt regelmäßig Flößerführungen statt. Hier erfahren die Besucher alles über die Blütezeit dieses Gewerbes und erleben die anstrengende und zugleich abenteuerliche Arbeit der Flößer. Tannen werden in einem riesigen Bähofen gekocht und zu Seilen, sogenannten Wieden, gedreht. Und zum Schluss erfahren die Teilnehmer der MORGENTOUR am 6. Juni auch, worum es sich bei einem ausgewachsenen „Holländer“ handelt. red

Ablauf:

8 Uhr: Abfahrt Mannheim-Dudenstraße

11 Uhr: Stadtführung zu Fuß. Die

Wege der Stadtführung sind nicht für Rollatoren geeignet.

12.30 Uhr: Zeit zur freien Verfügung

14.30 Uhr: Weiterfahrt zur Monhardter Wasserstube

15 Uhr: Flößerführung

16.30 Uhr: Rückfahrt nach Mannheim

19 Uhr: Ankunft Dudenstraße

Mittwoch, 6. Juni

45 Euro

Mit MORGENCARD PREMIUM:

36 Euro

