Alzey – rheinhessens Vorzüge entdecken

Alzey.Das Alzeyer Land liegt im Herzen der rheinland-pfälzischen Region Rheinhessen und besteht aus Alzey und den 24 Gemeinden, die die Kreisstadt ringförmig umschließen. Das rheinhessische Hügelland ist mit seinen nur schwach geneigten Hügeln sehr günstig für den Weinbau, der in dieser Region bereits von den Römern begründet wurde. Im Zentrum der Urlaubsregion befindet sich Alzey, das zum Flanieren, Spazieren und Verweilen einlädt. Eine liebevoll restaurierte Innenstadt mit vielen Fachwerkhäusern, Restaurants und Cafés erwartet am 22. Mai die Teilnehmer der MORGENTOUR.

Am Nachmittag wird das Weingut der Stadt Alzey besucht. Die guten Weinlagen Alzeyer Kapellenberg, Alzeyer Rotenfels und Alzeyer Römerberg sowie die Großlage Alzeyer Sybillenstein bilden die Grundlage für gute Weine, die von den Alzeyern seit jeher geschätzt werden. Das historische Gebäude in der Schlossgasse 14 wurde Mitte der 90er Jahre mit viel Liebe zum Detail renoviert und restauriert. Es entstand das Stadtweingut so, wie man es heute kennt. red

Ablauf:

8.30 Uhr: Abfahrt Mannheim-Dudenstraße

10 Uhr: Stadtführung „Das Schönste von Alzey“

11.30 Uhr: Zeit zur freien Verfügung

14 Uhr: Weingut der Stadt Alzey, Begrüßungssecco, kleine Führung durch das Weingut und Weinprobe mit fünf Weinen. Im Anschluss gibt es Kaffee „all in“ mit hausgemachten Kuchen.

17.30 Uhr: Rückfahrt nach Mannheim

18.30 Uhr: Ankunft in Mannheim-Dudenstraße

Mittwoch, 22. Mai

Exklusiv für Inhaber der MORGENCARD PREMIUM:

48 Euro

