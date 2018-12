„An evening with“ a-ha

Mannheim.a-ha haben sich selbst immer gerne vor Herausforderungen gestellt. Am 12. November 2019 wollen sie in der SAP Arena Mannheim etwas Neues wagen: ein Konzert im legendären „An evening with…“-Format, bestehend aus zwei sehr unterschiedlichen Teilen mit einer Pause. Im ersten Teil des Konzerts werden a-ha neue und alte, bekannte und weniger bekannte Songs und Hits spielen. Nach der Pause werden sie dann die zehn Songs ihres kompletten 1985er-Debüt-Albums Hunting High And Low in der Reihenfolge des Originalalbums spielen. Bislang spielten a-ha nur zwei Mal das komplette „Hunting High And Low“-Album: Im Oktober 2010 im Osloer Konserthus und in der Londoner Royal Albert Hall, nicht nur für die Fans zwei ganz besondere Konzerte. 2019 kommen die Mannheimer Fans in diesen Genuss. „,Hunting High And Low’ live zu spielen, das war ein tolles Erlebnis für uns“, erinnert sich Pål an die Konzerte 2010 und erklärt, wie er selbst, Magne und Morten sich jetzt fühlen. „Es gibt keinen Song auf dem Album, auf den wir uns nicht freuen, ihn live zu spielen. Wir haben damals von jedem verschiedene Versionen gehabt, bevor wir die Songs schließlich aufgenommen haben. Alle Versionen hatten tolle Bruchstücke und coole Ideen und wir freuen uns schon jetzt darauf, diese in die neue Show mit einzubauen.“ red 10 % Rabatt begrenztes Kontingent a-ha 12. November 2019, 20 Uhr SAP Arena, Mannheim

