Andernach, die „Essbare Stadt“

Andernach.Andernach beeindruckt mit einer über 2000-jährigen Geschichte, dem welthöchsten Kaltwasser-Geysir und dem Projekt der „Essbaren Stadt“. Am 26. Juli können sich die MORGENTOUR-Teilnehmer selbst ein Bild von Stadt und Geysir machen.

Öffentliche Grünanlagen sind für alle da und so geht Andernach mit dem Konzept der multifunktionalen „Essbaren Stadt“ neue Wege, lässt öffentlichen Grünräumen neue Funktionen zukommen und motiviert die Bürger, sich für den Lebensraum in der eigenen Stadt einzusetzen. Der Anbau von Nutzpflanzen auf öffentlichen Flächen holt die Natur in die Stadt zurück und schafft neue Zugänge zu einer bewussten, gesunden Ernährung.

Am Nachmittag dreht sich alles um den Kaltwasser-Geysir. Erst besuchen die MORGENTOUR-Teilnehmer das Geysir-Erlebniszentrum. Anschließend geht es per Schifffahrt zum Naturschutzgebiet „Namedyer Werth“, um dort den Ausbruch des Kaltwasser-Geysirs zu erleben. red

Ablauf:

7.30 Uhr: Abfahrt Mannheim-Dudenstraße

10.30 Uhr: Führung „Die Essbare Stadt“

12 Uhr: Zeit zur freien Verfügung

13.30 Uhr: Begrüßung im Geysir-Zentrums, Besuch der Ausstellung, anschließende Schifffahrt zum Naturschutzgebiet, Ausbruch des welthöchsten Kaltwasser-Geysirs

16.45 Uhr: Rückfahrt nach Mannheim

19.30 Uhr: Ankunft in Mannheim Freitag, 26. Juli

Exklusiv für Inhaber der MORGENCARD PREMIUM:

48 Euro

