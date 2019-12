Andrew Llyod Webber Musical Gala

Bensheim.Fünf Gesangssolisten, zehn singenden und tanzenden Musicaldarsteller, allesamt direkt aus dem Londoner West End, nehmen die Zuschauer am 12. Februar im Parktehater in Bensheim mit auf eine emotionale Berg- und Talfahrt der großen Gefühle. Ein 14-köpfiges live Orchester, farbenprächtige Kostüme und eine aufwendige Licht- und Multimediatechnik machen diesen Abend zu einer sensationellen Show. Wer kennt sie nicht? Titel wie Don’t „Cry for me Argentina“, „Memories“, „Starlight Express“, „With One Look“, „Music of the Night“ werden zu hören sein. Die weltbekannten Musical-Highlights des Starkomponisten zusammengefasst in einer wunderbaren Show: Die Andrew Lloyd Webber Musical Gala. Energiegeladen führt der Moderator das Publikum mit seiner charmanten Art durch das Programm. Rasante Tanzszenen, großartig interpretierte Musik, stimmgewaltiger Gesang und eine spektakuläre Lichtshow, die Andrew Lloyd Webber Musical Gala bietet all dies und noch mehr. Eine Show, die sowohl die Fans des Meisters begeistert als auch die Zuschauer, die Webbers Musik ganz neu entdecken.

Die aus Australien stammende und in Paris lebende Choreografin Jeanette Damant entwarf die Choreografie, die mit der Regie von Jochen Sautter geschickt abgestimmt ist. red

Andrew Lloyd Webber Gala 12. Februar 2020, 20 Uhr Parktheater, Bensheim

