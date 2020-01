Auf musikalische Reise mit Kings of Floyd

Kings of Floyd stehen am 27. März auf der Bühne des Rextheaters. © Thomas M. Weber

Bensheim.Kings of Floyd bieten am 27. März im Rextheater in Bensheim eine musikalische Reise durch die Hits der erfolgreichsten Phase von Pink Floyd: von „Meddle“ (1971) über „Dark Side Of The Moon“ (1973), „Wish You Were Here“, „Animals“ bis zu „The Wall“ (1979) und „Song Dogs of War“. Mit musikalischer Extraklasse, hervorragendem Stage-Design und großartigem Sound begeistern Kings of Floyd das Publikum und rufen die nahezu perfekte Illusion eines Pink-Floyd-Konzertes hervor. Die musikalische Energie der sieben Musiker machen die Kings of Floyd zu einem „must see“, nicht nur für alle Rock-Enthusiasten und Pink Floyd Fans.

Kings of Floyd 27. März, 20.30 Uhr Rextheater, Bensheim

