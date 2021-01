Augenwerk setzt neue Maßstäbe

Mannheim.Augengesundheit nimmt eine wichtige Rolle ein: Deswegen bietet das Team von Augenwerk R7 seinen Kunden immer den besten Service. Egal ob eine Beratung zur aktuellen Brille, moderne Sonnenbrillen-Kollektionen oder auf die Verträglichkeit angepasst Kontaktlinsen: Das Fachgeschäft bietet stets modernste Brillenmode und perfekt angepasste Gleitsichtbrillen in hoher Qualität – zu einem fairen Preis. Die Seh-Experten von Augenwerk R7 (Friedrichring R7, 32) freuen sich darauf, Interessierte in ihrem Optikerfachgeschäft beraten zu können, um so die individuell beste Lösungen für ihre Kunden zu finden. Bei der Premium-Sehanalyse können sich Kunden einen umfassenden Überblick über die Leistungsfähigkeit ihrer Augen verschaffen. Geöffnet ist das Fachgeschäft zu den regulären Öffnungszeiten. Ein Termin mit den Sehexperten lässt sich telefonisch unter 0621/1 78 122 60 oder per E-Mail an info@augenwerkr7.de vereinbaren. Zudem sind vier kostenfreie Kundenparkplätze vorhanden. red

10 % Rabatt

MORGENCARD PREMIUM-Inhaber erhalten 10 % Rabatt auf das gesamte Sortiment. Ausgenommen sind Sonderangebote und Aktionen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.01.2021