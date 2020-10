© Kunstmuseum Bonn

Wiesbaden.August Macke (1887-1914) war einer der bedeutendsten deutschen Expressionisten am Beginn des 20. Jahrhunderts. Nachdem er im ersten Weltkrieg gefallen war, organisierte seine Frau Elisabeth aus seinem Nachlass eine „August Macke Gedächtnis-Ausstellung“ mit über 160 Werken, die im Herbst 1920 auch im Museum Wiesbaden gastierte. Anlässlich dieser vor 100 Jahren durchgeführten Retrospektive präsentiert das Museum Wiesbaden in enger Kooperation mit dem Kunstmuseum Bonn August Macke in all seiner Vielfältigkeit. Die Ausstellung beleuchtet anhand ausgewählter Beispiele alle Schaffensphasen Mackes. Darüber hinaus werden zudem die Medien vorgestellt, in welchen der Künstler tätig war – vom Gemälde über Zeichnung und Druckgrafik bis zu Aquarellen. red

Ablauf:

9.15 Uhr: Abfahrt Mannheim-Dudenstraße

11 Uhr: Führung durch die Ausstellung „August Macke – Expressionist zwischen Bonn, München und Paris“ in vier kleinen Gruppen. Nach der Führung Zeit zur freien Verfügung.

16 Uhr: Rückfahrt nach Mannheim

17.30 Uhr: Ankunft in Mannheim-Dudenstraße

Mittwoch, 4. November

Exklusiv für Inhaber der MORGENCARD PREMIUM:

49 Euro

Anmeldung unter 0621/392-2500 (Montag bis Freitag 9 bis 16 Uhr).

Mittwoch, 07.10.2020