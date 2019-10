Authentischer Klang der Stimmen

Weinheim.Es gibt wenige Künstler, denen ein vergleichbar guter Ruf vorauseilt, wie dies bei der Simon & Garfunkel Revival Band der Fall ist. Wo sie auch auftreten, hinterlassen die sympathischen Vollblutmusiker ein begeistertes Publikum. Erleben können das MORGENCARD PREMIUM Inhaber am Dienstag, 19. November, in der Stadthalle Weinheim.

Traumhafte, leidenschaftliche Balladen wie „Scarborough Fair“ oder „Bright Eyes“, Klassiker wie „Mrs. Robinson“ oder „The Sound of Silence“ gehören ebenso fest zum umfangreichen Repertoire wie die mitreißende „Cecilia“. Einfach nur Nachspielen reicht da nicht: Um das Musikgefühl und die vielen kleinen musikalischen Raffinessen zu erwecken, benötigt man auch erstklassige Musiker. Michael Frank, Gesang und Gitarre, Guido Reuter Gesang, Geige, Flöte und Klavier, begleitet von Sebastian Fritzlar an Gitarre, Klavier, Trommel und Bass, Sven Lieser an den Gitarren sowie Mirko Sturm an den Percussion und am Schlagzeug, schaffen den Seiltanz aus vollendetem Cover und eigener Interpretation so authentisch, dass das Publikum in einen Sog zwischen den sehr rhythmischen und gefühlvollen Nummern gerät. red 10 % Rabatt Simon & Garfunkel Revival Band 19. November, 20 Uhr Stadthalle, Weinheim

