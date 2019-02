Barocke Pracht geistlicher Herren

Ellwangen.Die große und weitläufige Anlage des Schlosses ob Ellwangen bildet zusammen mit der Schönenbergkirche ein weithin sichtbares Wahrzeichen der Stadt. Seit dem späten Mittelalter diente das Schloss Äbten und Fürstpröpsten als wehrhafter Wohn- und Regierungssitz. Seit dem Hochmittelalter erhebt sich die 1266 erstmals erwähnte Burg der Fürstäbte von Ellwangen über der Stadt, deren massive Ringmauern stellenweise immer noch sichtbar sind.

In der Renaissance wurde die Burg zum noch heute bestehenden Schlosskomplex ausgebaut. Er setzt sich zusammen aus der eigentlichen Residenz, dem Vorschlösschen sowie dem großen Wirtschafshof mit den angrenzenden Wirtschaftsgebäuden. Seitdem thront das imposante Ensemble als ein Wahrzeichen über der Stadt. Am 30. April steuern die MORGENTOUR-Teilnehmer Ellwangen und das Schlossmuseum an. Ein Rundgang durch die historische Altstadt mit Besichtigung der Basilika St. Veit, der evangelischen Stadtkirche und des Marktplatzes mit den barocken Stiftsherrenhäusern runden den Ausflug ab. Dabei entdecken die MORGENTOUR-Teilnehmer ebenso die Gassen, Winkel und historischen Gebäude der Innenstadt.

Die allgegenwärtige Vergangenheit ist jedoch nur eine Seite von Ellwangen, in dessen Entwicklung sich Erbe und Zukunft auf sinnvolle Weise verbinden und ergänzen. Davon kann man sich am 30. April überzeugen lassen. Die Stadt ist heute ein modernes Mittelzentrum und gehört mit Aalen und Schwäbisch Gmünd zu den drei großen Kreisstädten im Ostalbkreis. red

Ablauf:

8 Uhr: Abfahrt Mannheim-Dudenstraße

11 Uhr: Führung Schlossmuseum Ellwangen

12.30 Uhr: Zeit zur freien Verfügung

14.30 Uhr: Historische Innenstadtführung

16.15 Uhr: Rückfahrt nach Mannheim

19.15 Uhr: Ankunft in Mannheim-Dudenstraße

Dienstag, 30. April 48 Euro

Mit MORGENCARD PREMIUM:

38,40 Euro

