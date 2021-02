Beeindruckende Technik

Sinsheim/Speyer.Sinsheim/Speyer. Die Technik Museen Sinsheim Speyer bieten jeden Tag Spannung, Abwechslung und Unterhaltung. Durch die kinderfreundliche Gestaltung und die Vielfalt der gezeigten Ausstellungsstücke ist der Museumsbesuch ein Erlebnis für die ganze Familie. Während in Sinsheim zwei voll begehbare Überschall-Passagierflugzeuge die Besucher schon von weitem begrüßen, heißen sie in Speyer ein gigantisches Space Shuttle und ein Jumbo-Jet willkommen. Die Museumshallen und die riesigen Freigelände beherbergen hunderte Oldtimer, PS-starke Motorräder, Rekordfahrzeuge,

majestätische Flugzeuge, riesige Loks, mechanische Musikinstrumente und vieles mehr.

Und das Jahr 2021 wird ein ganz besonderes: Zum 40. Geburtstag in Sinsheim und zum 30. Geburtstag in Speyer dürfen sich die Besucher auf viele spannende und Corona-konforme Aktionen freuen. Damit unter den Museumsfans keine Langweile ausbricht, weil beide Einrichtungen derzeit geschlossen sind, gibt es das Freizeit-Paket gleich zweimal zu gewinnen. Neben einem Sportbeutel und einer Comic-Tasse beinhaltet es ein Memoryspiel, einen Modellbausatz und ein Puzzle von den Highlights der Museen – Spaß für die Zeit bis zum nächsten Museumsbesuch. red

Verlosung 2x1 Freizeitpaket

Technik Museen Sinsheim Speyer

Einsendeschluss: 16. Februar

Stichwort: Technik Museum

