Besser Lachen beim Zeltspektakel

Walldorf.Voller Leidenschaft wird Ingo Appelt das Publikum am 1. September mit seinem aktuellen Erfolgsprogramm „Besser … ist besser!“ in Walldorf begeistern. Da die Welt sich immer schneller dreht, hat der selbsternannte „Konkursverwalter der Männlichkeit“ seiner Show ein gehöriges Update verpasst. Denn es ist einiges passiert, und der Comedian brennt darauf, seine allerneuesten Erkenntnisse auf der Bühne zu präsentieren. Sein Ziel: vereinen statt spalten. Denn seine „Männer-Verbesserungs-Comedy“ trifft sowohl bei Männern als auch Frauen auf begeisterte Zustimmung.

Die gefühlte Arschlochdichte und Idiotenkonzentration, die allgemeine Generalverblödung und präsenile Allgemeinabstumpfung, kurz: die cerebrale Fäulnis in diesem Land war, subjektiv gefühlt, immer schon hoch, aber nun lässt sich dieses trübe Faktum nicht mehr nur im Experiment nachweisen, sondern ist für alle, die über ein entwickeltes humanoides Sensorium, über Witz, Verstand und Geschmack verfügen, fühlbar im Freiland angekommen. Und dort im Freiland zeltet Jochen Malmsheimer am 2. September, bereit, sich diesem geradezu enzephalen Unsinn, gegürtet mit dem Schwert der Poesie, gewandet in die lange Unterhose tröstenden Mutterwitzes und unter Verzicht auf jegliche Pantomime, in den Weg zu stellen. red

Verlosung 2x2 Karten Walldorfer Zeltspektakel Ingo Appelt 1. September, 20.30 Uhr Jochen Malmsheimer 2. September, 20.30 Uhr Tierpark Walldorf Einsendeschluss: 20. August Stichwort: jeweilige Veranstaltung

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.08.2019