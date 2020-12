Bestseller und Co. mit Sorgfalt empfohlen

Mannheim.Die Thalia Buchhandlungen in Mannheim stehen für eine große Auswahl an Literatur in der Metropolregion. Nicht nur aktuelle Bestseller haben in den Regalen ihren festen Platz, sondern auch viele Lieblingsbücher und die neuesten Entdeckungen der erfahrenen Buchhändler. In den umfangreichen Kinder- und Jugendabteilungen finden die Mitarbeiter auf Wunsch das ganz besondere Buch. Selbstverständlich stehen im digitalen Zeitalter auch immer die aktuellen Modelle des Tolino zum Ausprobieren bereit. Abgerundet wird das Sortiment durch eine Auswahl an DVDs, Hörbüchern und Geschenkartikeln sowie einem umfangreichen Kalenderangebot. Seit langem haben sich beide Buchhandlungen eine große Beratungskompetenz in dem stark wachsenden Sortiment Spiele aufgebaut. Gerade dieses Jahr sind Familien- und Gesellschaftsspiele ein besonders beliebtes Weihnachtsgeschenk.

MORGENCARD PREMIUM-Inhaber erhalten generell 10 % Rabatt auf Hörbücher und Kalender. Preisgebundene Artikel sind ausgenommen. Im Aktionszeitraum vom 9. bis 24. Dezember erhalten Inhaber der MORGENCARD PREMIUM zusätzlich 20 % auf Spiele. Dieses Angebot gilt exklusiv in den Thalia-Filialen in Mannheim.

20 % Rabatt vom 9. bis 24. Dezember auf Spiele Thalia P7 22, 68161 Mannheim C1 6-7, 68159 Mannheim red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.12.2020