Bewegende Geschichte und edle Tropfen

Anzeige

breisach.Einen Tag voller Geschichte und mit edlen Tropfen können die Teilnehmer der MORGENTOUR am Dienstag, 4. September, in Breisach erleben. Die Geschichte der „Mutterstadt des Breisgaus“ reicht über 4000 Jahre zurück.

Bereits in der Jungsteinzeit siedelten sich Menschen auf dem Plateau des heutigen Münsterberges an. Auch die Römer erkannten seine strategische Bedeutung und errichteten hier ein Kastell, das um 400 von den Alemannen erobert wurde. Breisach entwickelte sich in den folgenden Jahrhunderten zu einer der bedeutendsten Städte am Oberrhein mit Befestigungs-, Markt- und Münzrecht unter der wechselnden Stadtherrschaft der Bischöfe von Basel, der Staufer, Zähringer und Habsburger.

Unter König Rudolf von Habsburg wurde Breisach 1273 Freie Reichsstadt, und unter Kaiser Maximilian I. begann um 1500 der Ausbau der Handels- und Gewerbestadt zu einer der stärksten Festungen Europas. So gelang dem protestantischen Heerführer des Dreißigjährigen Krieges, Herzog Bernhard von Weimar, 1638 nur durch monatelange Belagerung die Eroberung Breisachs. Nach seinem Tod 1639 kam die Stadt für fast 60 Jahre unter die Herrschaft Frankreichs. Nach der fast vollständigen Zerstörung der Stadt durch französischen Beschuss im Koalitionskrieg 1793 ging die einstige Größe Breisachs zu Ende. Ein ganz besonderes Kleinod grüßt im Südwesten des Kaiserstuhls schon von Ferne – das Breisacher St. Stephansmünster. Hoch auf dem Münsterberg gelegen, überragt das Breisacher Wahrzeichen die Häuser der Altstadt und die Rheinebene. Einer der schönsten Schnitzaltäre Deutschlands ist der dortige „Hochalter des Meisters H.L.“, auf dem Marias Krönung zu sehen ist.