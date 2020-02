Biennale: „The Lives and Loves of Images“

Mannheim.Unsere Faszination für Fotografie liegt in unserem gespaltenen Verhältnis zu ihr: einerseits lieben wir Fotos als Erinnerungsspeicher, Ikonen und Pressebilder. Andererseits stehen wir der Fotografie und ihrer manipulativen Kraft skeptisch gegenüber. Die Biennale für aktuelle Fotografie 2020 mit dem Titel „The Lives and Loves of Images“, kuratiert von David Campany, spürt dem Eigenleben der Bilder und unserem ambivalenten Verhältnis zu ihnen nach. Die Biennale findet alle zwei Jahre in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg statt. Sie läuft vom 29. Februar bis 26. April in sechs Ausstellungshäusern der drei Städte und zeigt Arbeiten von über 70 internationalen Fotografen. Begleitend zu den Ausstellungen gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Kuratorenführungen, Künstlergesprächen, Workshops und Sonderaktionen wie der „Langen Nacht der Fotografie“ am 18. April, die gemeinsam mit dem Festival OFF//FOTO veranstaltet wird. red Verlosung 3x1 Katalog im Wert von 25 Euro Biennale für aktuelle Fotografie 2020 29. Februar bis 26. April Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen https://biennalefotografie.de/ Einsendeschluss: 25. Februar Stichwort: Biennale 2020

