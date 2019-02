Bier und Genuss

Plankstadt.Eine Führung durch die Bierwelt der Braumanufaktur Welde ist kommunikativ und macht Spaß. Nach der Tour vom Sudhaus über Gär- und Lagerkeller bis zu Abfüllung und vielem mehr erleben die Gäste bei einer Craft Beer Verkostung in der Gästelounge im Sudhaus bierige Überraschungen und Genuss für alle Sinne. Die Braumanufaktur Welde braut ihre Biere seit 1752 traditionell, mit Leidenschaft und handwerklicher Braukunst. Wie das geht, welche Geheimnisse sich hinter den vielen Türen verbergen und was genau in den großen Tanks geschieht, die von außen weithin sichtbar sind, erfahren die Gäste in der WeldeBierwelt. Dort können die Gäste selbst den Zapfhahn bedienen. Biere, Biermixgetränke und alkoholfreie Getränke stehen auch in den charakteristischen geschwungenen Flaschen zur Verfügung. red

Ablauf:

18 Uhr: Abfahrt Mannheim-Dudenstraße

18.30 Uhr: Führung bei WeldeBierwelt mit Verkostung von Bier und Vesperplatte

22.30 Uhr: Rückfahrt nach Mannheim

23 Uhr: Ankunft in Mannheim-Dudenstraße Freitag, 12. April

Exklusiv für Inhaber der MORGENCARD PREMIUM:

38 Euro

