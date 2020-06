Bis die Autos tanzen

Mannheim.Seit Ende Mai bietet „das etwas andere Festival“ auf dem Maimarktgelände auf rund 25 000 Quadratmetern ein ganz besonderes Kulturprogramm, bei dem nicht nur Filmbegeisterte zu Corona-Zeiten auf ihre Kosten kommen. Auf der Bühne und der 300 Quadratmeter großen LED-Wand sind Deutschlands beste Acts zu sehen und werden via Radio übertragen.

Europas größte und erfolgreichste Soul Show gibt das einzige Livekonzert in diesem besonderen Jahr auf dem CARStival. Die zehnköpfige Band plus zehn afro-amerikanische Vocals garantieren den authentischen Sound der Zeit mit den größten Hits der Soulgrößen wie Ray Charles, James Brown, Aretha Franklin, Stevie Wonder und vielen mehr. Passend zur Veranstaltung werden Songs wie „Car Wash“ und „Mustang Sally“ mit ins Programm genommen.

Sweet Soul Music Show Sonntag, 26. Juli CARStival Autokino-Konzerte Maimarkt Gelände Xaver-Fuhr-Straße 101 68163 Mannheim

