Black Gospel Singers

Im Rahmen der Konzertreihe „Jazz im Quadrat“ des Mannheimer Morgen treten die Black Harmony Gospel Singers am 8. Dezember auf. Wie auch in den letzten drei Jahren findet das Gospelspecial in der Mannheimer Christuskirche statt. Die Black Harmony Gospel Singers sind eine französische Gospelgruppe und singen von Hoffnung, Toleranz und Freude durch Gott und das Evangelium. Musikalisch verbinden sich hier die Elemente von Jazz und Soul mit westindischer und afrikanischer Musik n

MORGENCARD PREMIUM-Inhaber erhalten zwei Euro Rabatt auf Sitzplatzkarten. Tickets sind in allen Kundenforen Ihrer Tageszeitung erhältlich. Zusätzlich werden 3x2 Tickets verlost.

