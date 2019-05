Blick zur Lorelei riskieren?

Alken.Der Rhein ist einer der befahrensten Flüsse in Deutschland und Europa. Von Alken aus starten die Teilnehmer der MORGENTOUR am 11. August über Boppard, St. Goarshausen und St. Goar nach Oberwesel. Unterwegs gibt es für die Reisenden ein Mittagessen. Ebenfalls im Preis inbegriffen ist am Nachmittag eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen.

In der Rheinschlucht bei St. Goarshausen liegt die Lorelei – ein 132 Meter hoher, steiler Schieferfelsen am rechten Rheinufer. Der Sage nach saß ein blondes langhaariges Mädchen namens Loreley abends auf dem Felsen am Rhein. Sie kämmte ihr goldenes Haar und sang eine liebliche Melodie. Ihr Aussehen und der Gesang waren so bezaubernd, dass die Schiffer zur Loreley hinaufschauten und in die gefährlichen Riffe, Felsen und Untiefen des Rheins fuhren. Dabei kamen viele ums Leben.

Die Weisse Flotte Heidelberg ehrt die gebürtige Heidelbergerin Königin Silvia – auch für ihr soziales Engagement – auf besondere Weise: Sie taufte ein Schiff auf den Namen der schwedischen Königin, die ihre Wurzeln in Heidelberg hat – und ihre Heimat regelmäßig besucht. red

Ablauf:

10.30 Uhr: Abfahrt in Mannheim-Dudenstraße

12 Uhr: Zustieg auf die MS Königin Silvia in Alken, Mittagessen an Bord, Kaffee an Bord

circa 17.30 Uhr: Ankunft in Oberwesel

17.45 Uhr: Rückfahrt nach Mannheim

19.30 Uhr: Ankunft in Mannheim

Sonntag, 11. August

Exklusiv für Inhaber der MORGENCARD PREMIUM:

75 Euro

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.05.2019