Bonifatius – Deutschlands größtes Musical

Fulda.Im August wird der Fuldaer Domplatz zur Freilichtbühne für Deutschlands größte Musical-Premiere und dem exklusiven Highlight des Stadtjubiläums. Die Teilnehmer der MORGENTOUR erleben vor der imposanten Kulisse des Doms das neue, spektakuläre Bühnenkonzept von „Bonifatius – Das Musical“. Die aufwändige Open-Air-Inszenierung mit großem Chor und Orchester thematisiert die Lebensgeschichte des Heiligen Bonifatius. Dazu erwartet sie im Herzen Deutschlands die historische Barockstadt Fulda mit prachtvollen Bauten, romantischen Parks und mondänen Geschäften.

Sonntag, 25. August: Stadtrundgang Bonifatius und Musical In der Barockstadt angekommen werden die Reisenden im Maritim Hotel am Schlossgarten mit einem sommerlichen Zwei-Gang-Menü begrüßt. Im Anschluss werden sie abgeholt und begeben sich mit ihrem Stadtführer auf einen Rundgang durch die barocke Innenstadt auf den Spuren des Bonifatius. Im Dom zu Fulda befindet sich sein Grab, welches die Reisenden besuchen werden. Am Abend serviert man ihnen auf der Hotelterrasse ein Glas Sekt, bevor sie zum Domplatz hinübergehen und das Musical „Bonifatius“ erleben.

Montag, 26. August: Burgenstadt Schlitz und Heimreise

Auf dem Rückweg machen die Reisenden einen Abstecher ins benachbarte Schlitz, das durch die fünf Burgen Vorderburg, Hinterburg, Schachtenburg, Ottoburg und Schloss Hallenburg über Hessen hinaus bekannt ist und daher auch als romantische Burgenstadt bezeichnet wird. Gemeinsam mit ihrem Stadtführer begeben sie sich auf einen Rundgang durch die verwinkelten Gassen ehe es wieder nach Hause geht. red

Eingeschlossene Leistungen:

Fahrt im komfortablen Reisebus ab/bis Mannheim

Eine Übernachtung im Maritim Hotel am Schlossgarten Fulda

Reichhaltiges Maritim Frühstücksbuffet mit Sekt

Ein sommerliches Zwei-Gang-Mittagessen im Hotel

Geführter Stadtrundgang auf den Spuren des Bonifatius mit Besuch der Bonifatius-Gruft im Dom (circa eineinhalb Stunden)

Sektempfang auf der Hotel-Terrasse

Eintrittskarte für die Musicalvorstellung „Bonifatius – open air“ auf dem Domplatz, PK2

Führung mit dem Stadtwächter durch die Burgenstadt Schlitz mit Schnapsverkostung und „Bloatz“

Ein gratis Schnapsglas zur Erinnerung

Reiseveranstalter: M-Tours Live Reisen

Sonntag, 25. August bis Montag, 26. August 359 Euro pro Person im DZ, 20 Euro EZ-Zuschlag

Mit MORGENCARD PREMIUM:

259 Euro pro Person im DZ, 20 Euro EZ-Zuschlag Anmeldungen telefonisch unter 0621/392-2334 (Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr).

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.04.2019