Anzeige

Mannheim.Die Reise durch die faszinierende Welt, die verblüffenden Tanzchoreografien und den unsterblichen Sound der Boybands geht weiter. Die neue Live-Show „Boybands forever“ aus der Feder des genialen Entertainers und bekennenden „Take That“-Fans Thomas Hermanns erobert das deutsche Publikum. Der bekannte Moderator und Comedian steckte viel Detailliebe, große Begeisterung für das Phänomen Boybands und eine Menge Humor in sein Werk. Das Ergebnis lässt sich sehen und begeisterte bereits im Frühjahr nicht nur Mannheim mit einem einmaligen Bühnenerlebnis.

Deshalb kommt die Revue mit den besten Songs von „New Kids on the Block”, „Take That”, „Backstreet Boys” oder „One Direction” im Herbst 2018 zurück, um das Boyband-Feuer wieder zu entfachen. Am Freitag, 9. November, um 20 Uhr lassen die Sänger die Fanherzen im Mannheimer Rosengarten wieder höher schlagen.

„Boybands forever“ ist eine Musical-Show, die das Publikum das Phänomen und sein Erfolgsgeheimnis ergründen lässt – Step by Step und Hit für Hit. Zusammen mit einer extrem sexy Besetzung, begibt man sich auf eine spannende Rundreise durch die Jahrzehnte, über zwei Kontinente und erfährt alles über die Essenz der ultimativen Boyband.