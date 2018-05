Bunte Blütenpracht in der Barockstadt Würzburg

Anzeige

Freitag, 10. August: Landesgartenschau und Bürgerspital

Am zweiten Tag wird die Landesgartenschau besucht. Auf Augenhöhe mit der Festung Marienberg entdecken sie seltene Gewächse, blühende Themengärten, Trends rund um Natur und Gartenkunst, Urban Gardening sowie reizvolle Erlebnisflächen. Am frühen Abend werden die Teilnehmer der Reise wieder im Hotel abgeholt und kehren ins Bürgerspital, einem fast 700 Jahre alten Spitzenweingut, ein. Nach einer Kellerführung lassen sie den Abend mit einer großen Weinprobe und einem rustikalen Winzeressen gemütlich ausklingen.

Samstag, 11. August: Schifffahrt und Veitshöchheim

Von der Anlegestelle „Am Alten Kranen“ geht es mit dem Schiff vorbei an Rebhängen nach Veitshöchheim. Mitten in dem malerischen Weinort gelegen, lädt der schönste Rokokogarten Europas zum „Lustwandeln“ ein und bei einer Führung durch den Garten entdecken die Teilnehmer das Schlösschen, die Wasserspiele, Götterstatuen und Fabelwesen. Im traditionellen Wirtshaus Spundloch erwartet die Reisenden zum Abschluss ein Mittagessen und natürlich noch ein guter Schluck Frankenwein, bevor sie der Bus am Nachmittag wieder nach Hause bringt. red

Eingeschlossene Leistungen:

Busfahrt ab/bis Mannheim-Dudenstraße

Übernachtungen im Maritim Hotel Würzburg

Reichhaltiges Maritim Frühstücksbuffet mit Sekt

ein Mittagessen (Tellergericht) mit einem Schoppen Frankenwein im Hotelrestaurant

Kombinierter Stadtrundgang und -rundfahrt (2 Stunden)

Eintritt und Führung durch das UNESCO Welterbe Bischöfliche Residenz

Besuch der Landesgartenschau mit Übersichtsführung

Kellerführung im Weingut Bürgerspital mit sechser Weinprobe und Winzerteller

Schifffahrt auf dem Main nach Veitshöchheim

Führung durch den Rokokogarten

2-Gang-Mittagessen im Spundloch in Veitshöchheim inklusive einem Glas Wein, Bier oder Soft-Getränkt

Nutzung des Hotelschwimmbads

Reiseveranstalter: M-Tours Live Reisen

Donnerstag, 9. August bis Samstag, 11. August

Reisepreis pro Person: 469 Euro im Doppelzimmer, 30 Euro Einzelzimmer-Zuschlag

Mit MORGENCARD PREMIUM:

369 Euro pro Person im Doppelzimmer, 30 Euro Einzelzimmer-Zuschlag

Anmeldungen nur telefonisch unter 0621/3 92 23 34 (Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr) möglich.

