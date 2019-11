Christmas-Special der New York Gospel Show

Ludwigshafen.Gospel ist die musikalische Botschaft, die sich aus tiefstem Glauben speist und sich in kraftvollen Liedern voller Hoffnung und ansteckender Lebensfreude offenbart. Gospel geht mitten ins Herz und direkt in die Beine. Im New Yorker Stadtteil Harlem steht die Wiege der modernen Gospelmusik, zu deren bekanntesten Vertretern die umjubelte New York Gospel Show zählt.

Stimmgewaltig, mitreißend und emotional ist ihre Mixtur aus traditionellen Spirituals, Gospel-Evergreens wie „Amazing Grace“ oder „Oh Happy Day“ und jüngeren Songs wie Leonard Cohens „Hallelujah“. Beim Gastspiel der New York Gospel Show am 14. Dezember stehen im BASF-Feierabendhaus in Ludwigshafen passend zur Jahreszeit natürlich auch der ein oder andere Weihnachtsklassiker auf dem Programm. Einsendeschluss: 26. November Stichwort: New York Gospel Show red Verlosung je 3x2 Karten New York Gospel Show 14. Dezember, 20 Uhr BASF-Feierabendhaus, Ludwigshafen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.11.2019