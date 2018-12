Circus Cristallo sorgt für großes Rambazamba

Mannheim.International ausgezeichnete Artisten und Clowns präsentieren vom 21. Dezember 2018 bis zum 6. Januar 2019 eine Weihnachtsshow im Zeltpalast Mannheim. Gespielt wird in dem neuen Zeltpalast, Alex Ramien zeigt mit seinem Team atemberaubende Stunts in der imposanten Kugel. Amando ist unglaublich schnell und präzise auf der RolaRola. Ninja ist die Prinzessin der Lüfte und schwebt wie ein Engel am Kronleuchter. The flying Regio präsentieren am fliegenden Trapez den legendären dreifachen Salto Mortale. Toni Tonito und seine Freunde sind Clowns von Weltformat. Christina Kostova ist mehrmals bei Festivals ausgezeichnet worden – ihre Handstandnummer ist an Können und Grazie nicht zu übertreffen. Durch das Programm führt Roland Hofer, der kleinste Mann der Welt

