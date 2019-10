Damenhandball der Extraklasse

Bensheim.Die HSG Bensheim/Auerbach hat ihren Bundesliga-Kader runderneuert. Einige Stammspielerinnen haben die Flames im Sommer verlassen, zum Teil, weil sie ihre Karriere beendet haben. Acht Neuzugänge lockten die Verantwortlichen im Gegenzug an die Bergstraße, sodass die HSG mit einer Truppe an den Start geht, der wie im vergangenen Jahr ein einstelliger Tabellenplatz zuzutrauen ist. Schließlich wurden eine österreichische und eine brasilianische Nationalspielerin an Bord geholt. Hinzu kommen einige junge Spielerinnen – die Flames bleiben der Tradition auf talentierte Nachwuchskräfte zu setzen, treu. Und mittlerweile auch auf Verstärkung aus Holland: Die Neuzugänge Dionne Visser und Sarah Dekker sind die „Oranje“ Nummer vier und fünf bei den Bensheimerinnen, die ihre Heimspiele in der Weststadthalle bestreiten – und die wird in der Regel von über 1000 Zuschauern immer wieder zur „Weststadthölle“ gemacht.

„Wir werden für die eine oder andere Überraschung sorgen“, hat Trainerin Heike Ahlgrimm vor Saisonbeginn angekündigt und damit sicher nicht zu hoch gegriffen. Schon in der Vergangenheit hat sie bewiesen, dass sie ihre Mannschaft individuell optimal auf jeden Gegner einstellen kann. red

Verlosung 10x2 Tickets Flames vs. Bayer Leverkusen 9. November, 20 Uhr Weststadthalle, Bensheim Einsendeschluss: 15. Oktober Stichwort: Flames

